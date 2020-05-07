Кредитный профиль РФ устойчив к возможным экономическим и фискальным рискам из-за пандемии коронавируса, заявил вице-президент, ведущий аналитик по суверенному рейтингу России международного рейтингового агентства Moody's Эван Вольманн.

В настоящее время Moody's оценивает суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне «Bаа3» со «стабильным» прогнозом. В апреле агентство ухудшило прогноз по ВВП РФ на 2020 год до падения на 5,5% с ожидавшегося ранее роста на 0,5%, в 2021 году ожидается рост ВВП на 2,2%.

Вольманн указал, что текущая оценка рейтинга РФ учитывает ожидание, что пандемия коронавируса в среднесрочной перспективе негативно отразится на экономике страны, в частности, через низкие цены на нефть. Тем не менее существующие инструменты и буферы капитала «придадут гибкости» кредитному профилю РФ, считает эксперт.

«Мы могли бы увидеть негативное влияние на рейтинг России, если госбюджет и внешняя позиция значительно ухудшатся, сильнее, чем мы ожидаем», — указал Вольманн. По его словам, текущий прогноз и рейтинг РФ отражают более устойчивую позицию страны к таким шокам в будущем. Таким образом, существующие инструменты снижают риски возникновения таких негативных событий, добавил Вольманн.