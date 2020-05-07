Министерство финансов РФ узнало, что бывает с рублем при нулевой цене на нефть — «ничего особенного», заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на форуме «Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы» в рамках Недель российского бизнеса.

«Впервые за все время мы видим относительно небольшую волатильность финансовых рынков, в том числе и валютного рынка в ситуации, когда экономика получила двойной шок. Мы теперь знаем, что бывает с рублем, когда нефть достигает нуля. Был такой теоретический у нас в течение всех этих лет диспут: что будет? И вот было — и ничего особенного не было по большому счету. Это, конечно, невозможно было себе представить 10—15 лет назад, но даже и пять лет назад», — сказал Моисеев.

Котировки фьючерсов на нефть WTI (с поставкой в мае) 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений. В день падения этих фьючерсов курс рубля к доллару ослаб примерно на 1,5 рубля относительно уровня предыдущего закрытия — до 75,55 рубля.