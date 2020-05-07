Качественная работа по исполнению федерального бюджета 2019 года позволила создать резервы для помощи гражданам и бизнесу в условиях пандемии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства страны.

«Эта качественная и профессиональная работа позволила нам иметь ресурсы и запасы для тех мер, которые на сегодняшний день мы принимаем, в том числе по поручениям президента, пакеты экономических мер помощи бизнесу, помощи людям», — подчеркнул он.

Мишустин отметил системную работу правительства и Минфина по исполнению бюджета 2019 года. В частности, он упомянул размер доходов, которых было получено на 1% больше прогноза. По словам премьера, доля ненефтегазовых доходов бюджета составила более 60%, тогда как в 2018 году она находилась на уровне 53%. Кроме того, снизилась задолженность по налогам и сборам.

По словам Мишустина, доходы бюджета в прошлом году составили более 20 трлн рублей, а расходы — более 18 трлн рублей, по доходам бюджет был перевыполнен примерно на 220 млрд рублей. Это позволит обеспечить поддержку граждан и экономики РФ, отметил он.

Премьер-министр добавил, что Кабмин также рассмотрит законопроект, касающийся упрощения процедур государственного кадастрового учета и регистрации прав собственности. Он пояснил, что соответствующие поправки в законодательство направлены на сокращение сроков госрегистрации договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Кроме того, согласно проекту, ряд заявлений, не связанных с переходом или ограничением прав, можно будет подать через личный кабинет без усиленной электронной подписи.