Средний размер страховой пенсии по старости в 2019 году для неработающих пенсионеров увеличился на 7,6% — до 15 496 рублей, сказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков в ходе заседания правительства, говорится в сообщении на сайте правительства.

«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1 089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей. На денежные выплаты социально незащищенным гражданам направлено 516 миллиардов рублей. На выплату материнского капитала — 291,5 миллиарда рублей», — сказал Котяков.

По данным Минтруда, в 2019 году на выплату пенсий из Пенсионного фонда России было направлено 7 трлн 660 млрд рублей, 291,5 млрд — на выплату материнского капитала, 516 млрд — на выплаты социально незащищенным гражданам.

Исполнение бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) по расходам в 2019 году составило 8 трлн 627 млрд рублей. Свыше 88% ПФР (7 трлн 660 млрд рублей) направлено на выплату пенсий. По итогам года бюджет фонда исполнен с профицитом в 1,7% за счет превышения прогнозного уровня поступлений страховых взносов.