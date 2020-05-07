Минфин досрочно выполнил план по заимствованиям на внутреннем рынке за полугодие, разместив на последних аукционах рекордный объем гособлигаций. С начала года объем заимствований превысил 1,1 трлн рублей, пишет «Коммерсант» . За неполных два месяца Минфин привлек на рынке свыше 636 млрд рублей, на 6% больше плана II квартала. При этом масштабные заимствования не препятствуют снижению доходности.

Как сообщает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак, на минувшем аукционе 20 мая Минфин разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с «дисконтом» в 2 базисных пункта по средневзвешенной доходности к уровню вторичного рынка накануне. Самый длинный выпуск был размещен с минимальной доходностью за всю историю — 5,83% годовых. Доходность среднесрочных бумаг была установлена на уровне 5,25% годовых, что на 25 б. п. ниже ключевой ставки.

Основными покупателями ОФЗ остаются банки. Участники рынка указывают и на восстанавливающийся спрос на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов. Как пояснил Ермак, по итогам предыдущей недели их вложения увеличились на 12,7 млрд рублей, а за два дня текущей недели превысили 40 млрд рублей. Инвесторы испытывают оптимизм в связи с постепенным открытием экономик и новостями о прогрессе в разработке вакцины против коронавируса. По словам главного экономиста Совкомбанка Кирилла Соколова, позитивом для российских активов стали резкий рост цен на нефть и общее улучшение настроений на мировых рынках.

Корпоративные эмитенты также стараются воспользоваться позитивным трендом на долговом рынке. По словам Александра Ермака, после майских праздников о выходе на первичный рынок с новыми займами на общую сумму около 135 млрд рублей заявили 16 компаний.