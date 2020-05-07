Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев предостерег от накачивания экономики деньгами, поскольку это в конечном итоге может привести к утрате макроэкономической стабильности и масштабному обесценению нацвалюты.

«Я думаю, всем будет хуже, если мы повторим и советский, и российский опыт накачивания экономики деньгами, который в конечном итоге приведет к тому, что обесценится все и будет хуже всем», — заявил Моисеев на форуме «Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы» в рамках Недель российского бизнеса.

По его словам, уровень финансовой стабильности в России значительно вырос. «Но это с нами относительно недавно», — подчеркнул замминистра. «Когда мы обсуждаем и критикуем власти за недостаточно решительные шаги по борьбе с кризисом, то надо понимать, что самым худшим шагом будет борьба, которая приведет к утрате макроэкономической стабильности», — подчеркнул он.