Минфин не планирует менять правила определения налогового резидентства для 2020 года — застрявшие за рубежом россияне и оказавшиеся во время пандемии в России иностранцы рискуют поменять его против своей воли, пишет Forbes . Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых они не планировали оставаться долгое время. В России налогоплательщиками признаются лица, которые находятся в стране 183 дней в течение 12 месяцев. Минфин при этом пока не собирается сделать послабления для таких налогоплательщиков.

Вопрос об этом поднимался на одном из совещаний, где обсуждались антикризисные планы правительства, рассказал источник издания. По его словам, бизнес-ассоциации предложили разъяснить, что делать в случае «невольной самоизоляции» в России или за рубежом, но этого не оказалось в списке антикризисных предложений. Другой собеседник утверждает, что на одном из совещаний предлагалось сделать исключение для 2020 года при определении налогового резидентства и не учитывать дни в вынужденной самоизоляции в другой стране. Минфин сказал, что они не готовы это делать, отметил источник издания.

Ранее глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров проводил вебинар с представителями Американской торгово-промышленной палаты, Ассоциации европейского бизнеса и представителями французской и германской торгово-промышленных палат, которые спросили у него, что делать с «влиянием COVID-19 на налоговое резидентство», сообщили источники. По их словам, Егоров ответил, что в ОЭСР ведется работа, а он готов выслушать предложения, как лучше решить эту проблему в России. Также Егоров открыто сказал, что сейчас власти не готовят никаких изменений в законодательство, но они рады услышать предложения, сообщила партнер PwC Карина Худенко.

По словам директора группы оказания услуг в области налогообложения частных клиентов EY Анны Савон, от российских официальных лиц не поступило четкого сигнала по этому вопросу. Также обычно работа над изменениями в Налоговый кодекс предполагает, что нововведения будут распространяться на следующий налоговый период, то есть начнут действовать с 2021 года. Если поправки будут распространять свое действие в отношении дохода за 2020 год, то это будет исключительная ситуация, пояснила Савон.

Консультанты предлагали ФНС сделать заявительный порядок по налоговому резидентству за 2020 год, отметила Савон. На основании этого налоговики могли бы попробовать подтвердить наличие или отсутствие налогового резидентства РФ в 2020 году. Худенко сообщила, что PwC планирует отправить в ФНС письмо с предложением дать людям возможность добровольно признавать себя налоговыми резидентами, даже если они не провели в России 183 дня. Налоговые консультанты готовят для своих клиентов два плана действий. Один — если придется сменить резидентство и столкнуться с налоговыми последствиями, и второй — если Россия все-таки решит вопрос в пользу налогоплательщиков, говорит Савон.