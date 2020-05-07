Минфин к осени уточнит среднесрочные параметры бюджета на ближайшие три года в зависимости от ситуации в экономике, а также поступления ненефтегазовых доходов. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Конечно, в текущем году мы увеличим объем заимствований по сравнению с параметрами бюджета, утвержденными в соответствии с правилами, — у нас ожидается значимое недопоступление ненефтегазовых налогов, необходимо направить дополнительные ресурсы на антикризисные меры. К осени также будем пересматривать наши среднесрочные параметры, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, адаптации экономики будем уточнять и оценки поступления ненефтегазовых доходов на новую бюджетную трехлетку», — отметил Силуанов.

По его словам, Минфин осенью также может обсудить частичное покрытие снижения ненефтегазовых доходов бюджета за счет дополнительных заимствований в следующем году. «Можно будет подумать над тем, чтобы частично временное снижение ненефтегазовых доходов покрыть за счет дополнительных заимствований в 2021 году. Но здесь нужно быть аккуратными — мы не хотим забирать дефицитный кредитный ресурс у частного сектора в период восстановления экономики», — отметил министр.

Он добавил, что Минфин не планирует отменять ограничение бюджетным правилом предельных расходов в трехлетнем бюджете.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, разработанный для реализации социальных мер, которые были озвучены в послании Федеральному собранию 15 января.