Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 15 мая составили 562,9 млрд долларов против 562,4 млрд на 8 мая 2020 года. Такие данные приводятся в четверг на сайте Банка России.



Таким образом, за отчетную неделю объем резервов вырос на 0,5 млрд долларов.

«Объем международных резервов по состоянию на 15 мая составил 562,9 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 0,5 миллиарда долларов США, или на 0,1%, в результате повышения цен на золото, частично нивелированного продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», — поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.