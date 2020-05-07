Компания Bell Integrator завершила проект разработки и внедрения личного кабинета клиента операционного лизинга для ГК «ВТБ Лизинг». Как отмечается в сообщении разработчика, «после запуска проекта любой клиент, арендующий транспортные средства, сможет моментально получать необходимую информацию и заказывать услуги, повышая эффективность управления автопарком. Автоматизация обслуживания клиентов позволит компании нарастить объем услуг без увеличения трудозатрат и численности штата специалистов».

Особенностью бизнеса «ВТБ Лизинга» является наличие большого количества договоров аренды, заключенных с клиентом на каждый автомобиль. Корректно отслеживать их исполнение, внесение оплаты, качество и полноту оказания услуг, погашение штрафов и другие действия при таком объеме документооборота было весьма затруднительно не только для самой лизинговой компании, но и для клиентов, отмечают в Bell Integrator.

Специалисты компании разработали и реализовали полный функционал онлайн-кабинета, а также провели его интеграцию с системами бухгалтерского и управленческого учета компании. «Созданный личный кабинет представляет собой удобное рабочее пространство для оперативного получения информации о договоре аренды, а также для заказа новых услуг», — подчеркивается в релизе.

В сервис включены:

информация о договорах аренды (договорная документация, транспортные средства, договоры страхования, штрафы за нарушение ПДД, отчет об арендуемом автопарке);

возможность заказа новых услуг;

возможность обмена сообщениями и файлами;

индивидуальные предложения и акции.

Настройки профиля клиента позволяют предоставить доступ к кабинету не только руководству компании и сотрудникам, ответственным за автопарк, но и тем, кто непосредственно пользуется автомобилем. В связи с этим общее число пользователей системы может превысить десятки тысяч человек, в то время как сам личный кабинет будет использоваться круглосуточно.

Bell Integrator напоминает, что с 2019 года клиенты «ВТБ Лизинга» могут пользоваться личным кабинетом по финансовому лизингу , в котором содержатся данные по всем лизинговым договорам, транспортным средствам, страховым полисам и штрафам ГИБДД (для транспорта, зарегистрированного в ГИБДД на «ВТБ Лизинг»). Там же представлена информация о внесенных платежах и указаны даты последующих, хранятся счета-фактуры, а также персональные спецпредложения и акции. Данное решение также было разработано компанией Bell Integrator.



«ВТБ Лизинг» активно движется в сторону концепции «безбумажной компании». Сегодня у нас большинство операций проходят в режиме онлайн, так же как и внутренние бизнес-процессы. Мы постепенно переводим в электронный формат всю работу с документами. При этом важно, что у наших клиентов тоже есть возможность оперативно обращаться к ним, так же как и следить за состоянием своих договоров и контролировать состояние автопарка. Мы стремимся удовлетворить потребность рынка в интерактивном формате онлайн-коммуникации, чтобы упростить взаимодействие для наших клиентов, и постоянно дорабатываем функционал сайта компании», — комментирует операционный директор ГК «ВТБ Лизинг» Сергей Маринич.

