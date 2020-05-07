Право всего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды без штрафов приведет к большим потерям владельцев коммерческой недвижимости и банковской отрасли, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Меры, предлагаемые законопроектом («О праве бизнеса в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды, если выручка компании после введения режима повышенной готовности упала более чем на 50%». — Прим. ред.), приведут к масштабным потерям владельцев коммерческой недвижимости, не решив при этом проблемы отрасли в целом и создав преференции ряду игроков со стороны спроса на площади в ТРЦ. Совокупность вышеуказанных факторов в очень короткой перспективе приведет к финансовой несостоятельности арендодателей и их неспособности обслуживать принятые на себя обязательства», — указывает Греф в письме вице-премьеру, руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко.

По оценкам главы Сбербанка, общий кредитный портфель отрасли составляет порядка 2,7 трлн рублей и обеспечен объектами коммерческой недвижимости, стоимость которой вследствие принятия законопроекта снизится на 20—30%.