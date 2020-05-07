Госдума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

Законопроект разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной пандемии, говорится в пояснительной записке.

Как рассказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, в подготовке ко второму чтению были задействованы 12 комитетов Госдумы. Среди важных принятых поправок Макаров назвал норму, согласно которой субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) получают право на отсрочку платежей на срок от шести месяцев до года в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества.