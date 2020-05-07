Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала мировые банки отказаться в текущем году от выплаты дивидендов и обратного выкупа акций.

«Сотрудники МВФ подсчитали, что 30 мировых системно значимых банков в прошлом году распределили (среди акционеров. — Прим. ред.) около 250 миллиардов долларов в виде дивидендов и выкупа акций. В этом году они должны сохранить прибыль для наращивания капитала в системе», — написала Георгиева в колонке для газеты Financial Times.

Глава МВФ пояснила, что перспектива глубокой рецессии мировой экономики в 2020 году и лишь частичного ее восстановления в 2021 году станет проверкой для устойчивости банковского сектора. На этом фоне большое значение для поддержки кредитования будут иметь хорошие позиции банков в области капитала и ликвидности. «Одним из шагов, необходимых для усиления буферов банков, является сохранение прибыли от текущих операций», — отмечается в статье.

При этом Георгиева признала, что отказ от выплаты дивидендов банками в текущем году может стать неприятным событием для акционеров, включая розничных и мелких институциональных инвесторов, для которых дивиденды могут быть важным источником регулярного дохода. «Тем не менее перед лицом резкого экономического спада есть веские основания для дальнейшего укрепления собственного капитала банков», — заключила глава МВФ.

Это уже не первый призыв к банкам с тем, чтобы они отказались от выплаты дивидендов в этом году. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале мая заявила, что абсолютно разумным решением для банков РФ в текущем году будет не выплачивать дивиденды за прошлый год. ЕЦБ в конце марта также рекомендовал банкам воздержаться от выплаты дивидендов как минимум до 1 октября 2020 года на фоне проблем от распространения нового коронавируса.