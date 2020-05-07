Вчера в лидерах роста на российском рынке акций были акции компаний нефтегазового, металлургического и энергетического секторов – по итогам дня индекс РТС повысился на 4,1% до 1 225 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 2,2% до 2 770 пунктов. В то же время настроение инвесторов на азиатских и европейских рынках было более осторожным,и по итогам дня индекс StoxxEuro 600 повысился на 1,0%. Курс рубля подорожал на 1,7% до 71,25 руб./долл., продолжив укрепляться и торгуясь на самых сильных уровнях с первой недели марта, продолжая выигрывать от относительно высокой ключевой процентной ставки в сравнении со странами-аналогами, а также на фоне слабого доллара и сильных цен на нефть. Цены на нефть росли, и по итогам дня Brent повысилась на 2,8% до 35,64 долл./барр., торгуясь на уровнях начала марта, предшествующих отмене первоначальной сделки по сокращению квот на добычу в рамках OPEC+ и обвалу спроса, вызванному пандемией Covid-19.

Сегодня российский рынок акций может консолидировать недавний рост на фоне волатильности неустойчивых настроений в мире: Мы ожидаем, что сегодня на открытии российский рынок акций будет снижаться и, возможно, консолидируется у недавних уровней, так как волатильность на глобальных рынках нарастает на фоне усиления американо-китайской напряженности и опасений по поводу долгосрочных последствий карантина Covid-19 для глобальной экономики. Мы ожидаем, что европейские рынки на открытии будут снижаться накануне выхода данных PMI по еврозоне за май. Сегодня инвесторы ожидают и выхода недельной статистики о состоянии рынка труда в США. Сегодня утром доллар укрепляется, так как на рынки возвращается неприятие риска, что может вызвать ослабление курса рубля. Продолжающий рост цен на нефть, вероятно, сохранит аппетит инвесторов к акциям российских нефтегазовых компаний. Если курс рубля сохранится сильным, спросом будут пользоваться и акции российский банков, энергетических компаний и ТМТ-сектора.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Количество официально зарегистрированных безработных выросло до 1,7 млн человек по состоянию на 19 мая; НЕГАТИВНО Количество официально зарегистрированных безработных увеличилось до 1,7 млн человек по состоянию на 19 мая, что эквивалентно росту безработицы на 19% или на 0,3 млн человек с конца апреля. Напомним, что в первый месяц карантина эта цифра выросла на 0,7 млн, таким образом, складывается впечатление, что в мае темпы роста официально зарегистрированных безработных начали немного замедляться или же, при наиболее пессимистическом сценарии, сохраняются на том же уровне, что и в апреле. Тем не менее, большой загадкой остается то, насколько динамика официально зарегистрированных безработных будет соответствовать динамике общей безработицы – до карантина на официально зарегистрированных безработных приходилась лишь пятая часть общей безработицы в стране (4,7%); и пока не понятно, какова будет динамика неофициальной безработицы. Мы изначально считали, что общая безработица не превысит уровень 6%, однако, учитывая масштаб роста официально зарегистрированных безработных, складывается впечатление, что уровень безработицы в апреле-мае превысит наш ориентир (6,0%), что негативно для нашего прогноза снижения ВВП на 1% по итогам этого года.

Инфляция составила 0,1% с начала месяца за период с 1 по 18 мая; НЕГАТИВНО Как сообщил Росстат, потребительские цены не изменились за период с 13 по 18 мая, и инфляция составила 0,1% с начала месяца. Подобный инфляционный тренд соответствует нашим более ранним ожиданиям того, что после инфляционного шока рост цен должен смягчиться на фоне слабости доходов населения и рисков безработицы. Нас все еще удивляет тот факт, что в апреле, когда страна находилась на карантине, рост цен не замедлился, и произошло это только сейчас, когда де факто карантинные меры смягчены. Возобновление экономической активности можно проследить в динамике индекса мобильности Яндекса, значения которого варьируются от 0 до 5, характеризуя активность населения в городах-миллионниках (0 – когда очень много людей на улицах, 5 – когда на улицах никого нет). В ситуации до карантина значения индекса 0,5-0,7 соответствовали движению в рабочие дни, тогда как после введения карантина значения индекса взлетели до 3,0 -3,5 в рабочие дни – с 15 мая индекс вернулся к значению 1,7, т.е. до самого низкого уровня с 27 марта, когда были введены первые карантинные меры. Таким образом, мы считаем замедление инфляции в мае негативной новостью, свидетельствующей о слабых ожиданиях в бизнесе, и это усиливает наши ожидания в отношении понижения ключевой процентной ставки на 50 б. п. на следующем заседании ЦБ 19 июня.

Бюджетное правило могут отменить до конца 2021 г.; НЕГАТИВНО Как сообщило агентство Bloomberg, российское правительство может отменить бюджетное правило на 2021 г. Хотя это намерение пока не выглядит окончательным решением, мы считаем, что изменения в бюджетном механизме представляют важный вызов российской экономической политике. До этого года бюджетное правило было частью российской макроэкономической картины, играя ключевую роль в обеспечении успешности инфляционного таргетирования за счет жесткого контроля над ростом расходов и сглаживания волатильности курса рубля. Тем не менее, обратной стороной этого процесса были низкие темпы роста экономики, что привело к смене правительства в начале этого года. Новое правительство намеревалось ускорить темпы роста за счет активизации расходов по нацпроектам, однако, если в начале этого года речь шла, главным образом, об увеличении контроля над расходами и их эффективности, то после карантина, вопрос будет, главным образом, заключаться в поисках финансирования. В апреле налоговые поступления в бюджет снизились примерно на 20% г/г, и сейчас трудно представить ситуацию, при которой российский бизнес сможет увеличить налоговые выплаты настолько, чтобы профинансировать план по росту расходов. Использование нефтяных доходов на финансирование расходов очень хорошо укладывается в логику нового правительства; однако прогноз цен на нефть также не сулит большого оптимизма, и мы не исключаем, что у России может не появиться возможностей восстановить свои резервы в будущем. Кроме того, отмена бюджетного правила сильно усложняет и возможности для маневра ЦБ, который все еще в не которой степени контролирует валютный рынок. В краткосрочной перспективе отмена бюджетного правила вызовет понижение процентных ставок и поможет ускорить экономический рост; ценой такой политики будет ускорение инфляции и, следовательно, удорожание стоимости денег в долгосрочной перспективе. Глобальная конъюнктура, характеризующаяся предоставлением масштабных пакетов помощи населению и бизнесу в других странах, явно играет в пользу увеличения расходов; однако российский рубль не является резервной валютой, и в свете волатильности сырьевых рынков, резервы, судя по всему, станут важной частью макроэкономического равновесия.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlova@alfabank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsevskaya@alfabank.ru (Старший аналитик)



Суд ЕС отверг иск оператора "Северного потока 2" против поправок к Газовой директиве; УМЕРЕННО НЕГАТИВНО Суд ЕС общей юрисдикции отклонил совместный иск "Северного потока" и "Северного потока 2", требующий пересмотра норм Третьего энергопакета, считая их дискриминационными по отношению к экспортным проектам Газпрома. Напомним, что самые последние поправки к газовой директиве ЕС вынуждают расширить применение Третьего Энергопакета на трубопроводы из третьих стран, поставляющие энергоносители на рынок ЕС, что в случае реализации СП2 ограничит долю экспортных потоков Газпрома 50% установленных мощностей (55 млрд куб м в год), существенно ухудшая экономику проекта. Как сообщает агентство ТАСС, оператор Северного потока 2 сейчас анализирует решение суда, на обжалование решения у компании есть два месяца. Формальным основанием для отказа от рассмотрения дела стали положения поправок к директиве, разделяющие ответственность за применение правил Третьего Энергопакета между членами ЕС и Еврокомиссией.

Ранее, на прошлой неделе, Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отклонило заявку, поданную "Северным потоком 2" об освобождении проекта от требований обновленной газовой директивы ЕС. Основанием для резолюции немецкого регулятора стало то, что строительство газопровода будет закончено позднее 24 мая 2020 г., (после даты завершения проекта, одобренной в проектной документации), тогда как Северный поток (действующий сейчас) получил соответствующие разрешение, согласно которому он исключается из-под регулирования Третьего Энергопакета (см.наш Обзор рынка от 6 мая 2020).

Хотя мы считаем, что вероятность пересмотра решения Апелляционным судом ЕС невелика в случае, если стороны продолжат судебные тяжбы с Еврокомиссией, мы хотели бы отметить, что решение BNA может и не быть окончательным, пока оно не будет одобрено судебными инстанциями Германии. Тем не менее, многочисленные судебные разбирательства в европейских судах еще впереди.

Никита Блохин: NBlokhin2@alfabank.ru (Старший аналитик)



Детский мир представил рекордно высокий рост онлайн продаж за апрель; в мае продажи группы выросли на 2%; ПОЗИТИВНО Детский мир (DSKY RX: НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ 104 руб./акцию) вчера объявил о сильном росте онлайн продаж в апреле – они выросли в 3,8 раза г/г до 3,3 млрд руб. (с НДС). Несмотря на то, что вклад онлайн продаж в совокупную выручку компании составил 42%, это не смогло компенсировать снижение совокупной неаудированной выручки на 20% г/г до 7,5 млрд руб. в апреле из-за, главным образом, временного закрытия базы магазинов (примерно 15% магазинов сети было закрыто в России, 78% – в Казахстане). К позитивным моментам относится то, что товарооборот группы вырос на 2% г/г в первые 18 дней мая 2020 г.

Мнение Альфа-Банка. Ранее в ходе телефонной конференции по результатам за 1К20 компания объявляла о снижении продаж на 33% в апреле. Учитывая этот факт, а также возобновление роста продаж в мае (+2% г/г), новость, судя по всему, будет позитивна для акций DSKY, которые вчера восстановились в цене на 9% после снижения на 16% в апреле, тогда как индекс Московской биржи вырос на 2%. Кроме того, прогноз на оставшуюся часть 2020 г. представляется менее ясным, учитывая потенциальное снижение располагаемых доходов населения и жесткую конкуренцию со стороны других онлайн игроков (продажи детских товаров Wildberries превышают продажи Детского мира более чем в 2,5 раза). К позитивным моментам можно отнести возможности по консолидации в офлайне, которые до некоторой степени могут нейтрали зовать вышеуказанные негативные факторы (известно, что ключевые офлайн конкуренты сейчас переживают непростые времена).

X5 (НА УРОВНЕ РЫНКА): основные итоги вебтрансляции, посвященной развитию онлайн бизнесов; НЕЙТРАЛЬНО X5 (FIVE LI: НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ $36,6/ГДР) вчера провела вебтрансляцию, посвященную развитию своих онлайн бизнесов. Компанию X5 представляли Владимир Салахутдинов (директор по стратегии), Леонид Добродеев (глава Интернет бизнеса Перекрестка), Владимир Холязников (директор FoodTech направления) и финансовый директор X5 Светлана Демяшкевич. Компания планирует занять 15-20% рынка онлайн ритейла к 2024 г. Мы считаем, что X5 имеет достаточное количество ресурсов и занимает хорошее положение на рынке для достижения своей цели на рынке egrocery, развитие которого в этом году сильно стимулируют карантинные меры. Тем не менее, 1) вклад в выручку и EBITDA онлайн сегмента вряд ли будет существенным в ближайшие пять лет и 2) конкуренция на этом рынке, вероятно, будет жесткой как со стороны розничных сетей, так и со стороны Интернет-компаний, сильно заинтересованных в быстрорастущем рынке. Таким образом, мы считаем, что в краткосрочной перспективе влияние онлайн бизнеса X5 на оценки стоимости компании будет весьма ограниченным.

Потенциал рынка. По состоянию на 2019 г., объем рынка e-grocery составлял 42 млрд руб., и на его долю приходилось всего примерно 0,3% рынка российского продуктового ритейла (против 2-14% в некоторых развитых и развивающихся странах). По прогнозам Infoline, рост этого рынка должен подскочить в 17 раз к 2024 до 716 млрд руб. и составить примерно 3,5% совокупного рынка товаров первой необходимости. X5 является вторым игроком на рынке. X5 ожидает, что его доля рынка в сегменте онлайн ритейла достигнет 15-20% в 2024 (примерно 107-143 млрд руб., 4-5% совокупных продаж X5, по нашей оценке).

Общая информация. X5 представлена в онлайн продуктовых ритейлах двумя направлениями бизнеса: онлайн гипермаркеты (Перекресток.ру) и сервисы экспресс-доставки (Перекресток Быстро и Доставка Пятерочка).

Прогнозные ориентиры Перекресток.ру: 1) позитивная EBITDA с 2021 г. (учитывая, что три "dark store" из четырех уже имеют положительные экономические характеристики; 2) 8 "dark store" к 2022 (1 будет открыт в Нижнем Новгороде в мае этого года); 3) увеличение ассортимента (до 50 тыс. наименований продукции в 2020 и до 100 тыс. в долгосрочной перспективе).

Прогнозные ориентиры экспресс-доставки (Доставка Пятерочка и Перекресток.Быстро): 1) позитивная EBITDA через три года; 2) расширение в 5-6 новых городов к концу 2020 г.; 3) увеличение количества магазинов с экспресс-доставкой до 500 к концу 2020 г. (сейчас экспресс-доставка доступна из 200 магазинов "Пятерочка").; 4) расширение экспресс-доставки из супермаркетов (сейчас экспресс-доставка доступна из 46 магазинов "Перекресток" в Москве).

Конкурентные преимущества X5 (в сравнении с Яндекс.Лавкой и Самокатом): 1) доступ к закупочным условиям X5; 2) более высокая эффективность капиталовложений и операционных расходов, так как базой для сервисов, главным образом, является существующая инфраструктура магазинов; 3) потенциал более быстрого открытия в регионах, учитывая физическое присутствие X5 в регионах и 4) доступ к существующей клиентской базе.

Ценообразование. Ценообразование экспресс-доставки аналогично ценообразованию в офлайне и является продолжением предложения ценности покупателю (CPV), тогда как онлайн Перекресток ориентирован на онлайн аналогов.

Драйверы экспресс-доставки: 1) расширение ассортимента, главным образом, готовой еды, у которой самая большая рентабельность и 2) доставка алкоголя, когда это будет разрешено.

Сервис доставки. X5 не планирует развивать собственный сервис по доставке, так как считает текущее предложение от сторонних партнеров адекватным с точки зрения качества.

Капиталовложения группы. Даже если компания решит увеличить темпы открытия "dark store", вряд ли она увеличит капиталовложения на уровне группы, учитывая, что открытие одного "dark store" обходится в 600-800 млн руб. (зависит от количества наименований продукции) в сравнении с 81 млрд руб. совокупных капиталовложений в 2019 и примерно 70-80 млрд руб. в 2020 (по нашим оценкам).

Евгений Кипнис: ekipnis@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)



Данные АКАР ЗА 1К20 свидетельствуют о замедлении роста Интернет рекламы до 10% с 21% в 2019 г.; НЕЙТРАЛЬНО Ассоциация коммуникационных агентств России представила статистику по российскому рекламному рынку за 1К20. Суммарный объем спроса на рекламу вырос на 4% г/г в 1К20 до 115-116 млрд руб. Его главным драйвером был сегмент Интернет рекламы. Объем онлайн рекламы вырос на 10% г/г до 55,5 млрд руб., указывая на заметное замедление роста в сравнении с 4К19 (+20% г/г) на фоне первых последствий неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры и введения карантинных мер. Главным источником роста в онлайне был поисковый сегмент (+11% г/г до 25 млрд руб. против -17% г/г в 2019 г.), тогда как спрос на видеорекламу снизился на 6% до 2 млрд руб. (против роста на 23% г/г в 2019 г.). В целом на Интернет рекламу в 1К20 пришлось 48% всех рекламных бюджетов, что на 2,2 п. п. выше в сравнении с 1К19. Яндекс немного увеличил свою долю рынка Интернет рекламы, доведя ее до 54,3%; доля Mail.ru почти не изменилась г/г и составила 15,4%. Темпы роста ТВ рекламы г/г были положительными и составили 3% после снижения на 7% в 2019. Снижение в других традиционных рекламных сегментах, таких как радио и СМИ, ускорилось до 17-22% г/г (против -5-16% в 2019), тогда как объем спроса на наружную рекламу не изменился.

Как и в 1К15, который стал дном для российского рекламного рынка в предыдущий экономический кризис 2014-2015 г., в 1К20 рекламодатели сначала сокращали бюджеты на брендовую рекламу (видео в Интернете), реагируя на макроэкономические неблагоприятные факторы, и рекламные форматы с оплатой за результат (поиск, контекстная реклама) изначально показывали большую устойчивость к кризису. Тем не менее, главное отличие предыдущего кризиса заключается в том, что в 2015 г. сильный рост контекстной рекламы продолжался и в слабые кварталы (+16% г/г в сравнении со снижением на 18% г/г баннерной рекламы в 1К15), что вряд ли можно будет сказать о 2К20, так как Яндекс показал снижение рекламной выручки в двузначном выражении г/г в апреле.

В целом статистика АКАР за 1К20 НЕЙТРАЛЬНА для акций YNADX и MAIL.



QIWI: финансовые результаты за 1К20 свидетельствуют о первых последствиях пандемии Covid-19 и отражают меньшую степень определенности на оставшуюся часть года ; НЕГАТИВНО QIWI (QIWI US, ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) вчера представила финансовые результаты за 1К20. EBITDA соответствует консенсус-прогнозу рынка, несмотря на то, что выручка несколько превзошла его. Цифры свидетельствуют о первоначальном влиянии пандемии Covid-19 на основные бизнес-вертикали, в том числе на замедление роста в сегменте платежных сервисов всего до 10% г/г и на отсутствие заметных улучшений в части рентабельности проекта Совесть на фоне ухудшения качества кредитов и роста отчислений в резервы, что откладывает выход проекта на уровень безубыточности до 2021 г. Рокетбанк остается нагрузкой для компании – его убыток составил 0,66 млрд руб. за квартал. Хотя представленный в конце марта прогноз на 2020 г. подтвержден, менеджмент теперь с большей осторожностью смотрит на динамику бизнеса после 2К20. QIWI рекомендовала выплатить промежуточные дивиденды в размере $0,14 на одну акцию, что на 36% ниже уровня 4К19 и предусматривает дивидендную доходность на уровне 1%. Мы ожидаем, что акции компании по-прежнему будут отставать от своих аналогов в секторе в краткосрочной перспективе.

Рост сегмента платежных сервисов замедлился до 10% г/г. Чистая выручка основного сегмента платежных сервисов составила 5,3 млрд руб., увеличившись на 10% г/г и продолжив замедляться с роста на 16% в 4К19 и на 26-35% в предыдущие семь кварталов. Мы отметили замедление роста объемов платежей по всем трем основным категориям этого сегмента: ecommerce (до 18% г/г против +30%-79% в 2019 г.), финансовых сервисов (вплоть до негативных -2% г/г) и денежных переводов (+24% г/г против +31%-43% в 2019 г.). Компания начала наблюдать снижение объемов платежей букмекерского бизнеса с середины марта, что привело к их снижению на 25-30% г/г в апреле-мае. Еще одна вертикаль, которая оказалась под давлением, – это самозанятые, тогда как некоторые другие вертикали, в том числе онлайн игры выиграли от карантина. Кроме того, мы отметили продолжающееся снижение доходности на 0,1-0,2 п. п. к/к в сегменте денежных переводов и e-commerce. Мы по-прежнему с осторожностью относимся к букмекерскому бизнесу, на долю которого пришлось 21,6% объемов платежей Платежных сервисов в 2019 г., учитывая тяжелые последствия пандемии для этой вертикали из-за переноса или отмены крупнейших спортивных событий.

Убыток Рокетбанка составил 0,66 млрд руб., так как началось свертывание бизнеса в конце квартала. Рокетбанк впервые показал позитивную выручку в размере 23 млн руб., тем не менее, сейчас это не имеет никакого значения, учитывая свертывание проекта. Чистый убыток сегмента в 1К20 составил 660 млн руб., в том числе 142 млн руб. на резервы под выплату выходных пособий, связанных с свертыванием этого бизнеса. Компания подтвердила более раннюю оценку потенциального чистого убытка Рокетбанка на уровне до 1,5 млрд руб. в 2020 г., а также конец года как временной ориентир по завершению процесса свертывания этого бизнеса.

Выход проекта "Совесть" на уровень безубыточности откладывается до 2021 г. на фоне пандемии. Проект "Совесть" продолжал показывать хороший прогресс в динамике чистой выручки в 1К20 (она выросла на 20% к/к в сравнении с ростом на 27-30% в 1К-4К19). Тем не менее, чистый убыток остается значительным – 0,52 млрд руб. за 1К20, что лишь немного лучше — 0,59 млрд руб. в 4К19. По проекту "Совесть" был признан рост расходов на кредитные убытки, в том числе рост резервов по ожидаемым кредитным убыткам на 186 млн руб. в связи с коррекцией в моделях резервирования, вызванной ожидаемой операционной конъюнктурой и ухудшением качества кредитов. Согласно комментариям менеджмента в ходе телефонной конференции, сейчас качество кредитного портфеля проекта ухудшилось; основные потоки выручки приходятся на транзакционный бизнес, тогда как офлайн POS временно закрыты из -за карантина. Таким образом, мартовский прогноз по выходу этого сегмента на уровень безубыточности к концу этого года с годовым чистым убытком до 1 млрд руб. сейчас не представляется состоятельным, учитывая последствия пандемии Covid-19; выход на уровень безубыточности вряд ли возможен ранее 2021 г.

Дивиденды в размере $0,14 руб. на акцию по итогам 1К20. Компания выплатит $0,14 на акцию по итогам 1К20 (при дивидендной доходности на уровне 1% при текущей цене акций), что ниже $0,22 на акцию, которые компания заплатила по итогам 4К19 и $0,28 на акцию, выплаченных по итогам каждого из трех кварталов прошлого года. Дата закрытия реестра назначена на 2 июня 2020 г. Компания все еще нацелена на распределение 50% скорректированной чистой прибыли в форме дивидендов на квартальной основе по итогам этого года. По нашим оценкам, дивиденд на акцию QIWI может находиться в диапазоне $1,0-1,2 с дивидендной доходностью соответственно на уровне 7-8%.

Усиление неопределенности, несмотря на подтверждение своего более раннего прогноза на 2020 г. QIWI подтвердила свой более ранний прогноз роста на 2020 г. (от 24 марта): рост совокупной скорректированной чистой выручки на 3 -13% г/г, при этом чистая выручка платежных сервисов, как ожидается, изменится на -3 — +5% г/г. Рост скорректированной чистой прибыли прогнозируется в диапазоне от 10% до 30% г/г. Менеджмент ожидает, что негативное влияние пандемии на бизнес в 2К20 продолжится, тогда как его масштаб зависит от темпов восстановления предприятий малого и среднего бизнеса, самозанятых и других ключевых категорий клиентов.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)

