В преддверии ввода режима самоизоляции россияне активно запасались наличными деньгами, выяснили «Известия» . Их объем на руках у населения с начала года увеличился на 362 млрд рублей, что было связано с необходимостью финансировать повышенный спрос на товары длительного использования, рассказали в пресс-службе ЦБ. Также запасали наличность и банки. Как сообщили в пресс-службе регулятора, процесс был связан с тем, что увеличение потребительских расходов (+2,6%) финансировалось в основном за счет сбережений, отток которых ускорился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как показал мониторинг маркетинговой компании Nielsen, с 9 по 15 марта динамика продаж по сравнению с неделей ранее ускорилась почти в полтора раза. Спрос по сравнению с предыдущим годом вырос на 13,8% в натуральном выражении. Пик спроса пришелся на 16—22 марта, когда россияне установили рекорд потребления повседневных товаров. За семь дней, указывается в обзоре Nielsen, динамика продаж в натуральном выражении ускорилась в 2,5 раза по сравнению с предыдущей неделей и составила 35,8% против аналогичного периода 2019 года.

По словам экономиста «БКС Премьер» Антона Покатовича, в марте рост объемов наличных денег в обращении достиг рекордных уровней за последние годы — порядка 700 млрд рублей. В условиях повышенной волатильности на финансовых рынках и с учетом того факта, что из-за карантинных мер россиянам пришлось отказаться от поездок за границу, для которых и могли формироваться такие накопления, отток средств из валютных вкладов мог выйти на повышенные уровни, полагает он. При этом увеличение объемов наличных денег в обращении главным образом определялось желанием населения сформировать достаточные объемы для обеспечения повседневных трат в карантинный период.

По мнению директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ивана Уклеина, повышенный спрос на наличные был связан не только с необходимостью закупить товары первой необходимости на период вынужденной самоизоляции. Дополнительно на снятие гражданами своих средств повлияло сообщение о введении налога на вклады с последующими неоднозначными его интерпретациями, пояснил эксперт.