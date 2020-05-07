Справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счета в Пенсионном фонде России, необходимые для подачи заявки на предоставление кредитных каникул по новому антикризисному закону № 106-ФЗ, можно сформировать и отправить в банк или другую финансовую организацию напрямую через личный кабинет на портале Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Это временное решение, которое уже сейчас позволит гражданам сократить путь до банка и сэкономить время, а кредитным организациям — быстро получить уже верифицированные документы с электронной подписью ведомств и оперативно принять решение», — поясняют в ЦБ.



Сервис реализован Минкомсвязью России совместно с Банком России. Для этого на портал Госуслуг загружен специальный справочник с электронными адресами банков и других финансовых организаций, чтобы граждане могли максимально просто выбрать нужную им компанию и отправить туда документы.



В дальнейшем планируется предоставить возможность финансовым организациям получать все необходимые для оформления кредитных каникул сведения о доходах гражданина (о страховых взносах, налоговых отчислениях и др.) из его цифрового профиля. Соответствующие изменения готовятся в Постановление Правительства РФ от 03.06.2019 № 710.

В настоящее время также прорабатывается возможность оформления заявки на предоставление кредитных каникул непосредственно на Госуслугах с формированием там же полного пакета необходимых документов.