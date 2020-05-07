Под видом треков, написанных известными диджеями, злоумышленники распространяют нежелательное и вредоносное ПО, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Самыми популярными у злоумышленников в 2019 году оказались Дэвид Гетта, Алан Уокер, DJ Snake, Келвин Харрис и Мартин Гаррикс.

Так, под видом танцевальных треков распространялись установщики нежелательного софта, рекламное ПО, а также различные семейства троянцев и майнеров. Почти каждый пятый подобный файл (22%) навязчиво предлагал пользователям установить сторонний нежелательный софт еще до того, как человек получает доступ к нужному ему файлу. Около 13% файлов относились к категории рекламных установщиков, которые скрытно могут скачать вредоносное или рекламное ПО.