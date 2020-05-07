Право досрочно расторгать договоры аренды без штрафных санкций предлагается предоставить малому и среднему бизнесу из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, сообщил в четверг журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Важнейший вопрос: на кого должен распространяться данный закон. Поправка подготовлена мной, сегодня она будет внесена непосредственно на пленарном заседании Госдумы и состоит в том, что право такого решения этих вопросов предоставляется тем арендаторам, которые, с одной стороны, осуществляют деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших <…> в связи с коронавирусной инфекцией, а с другой стороны, она распространяется на малый и средний бизнес», — сказал Макаров.

Предлагается, что действие поправок будет ограничено одним годом. По мнению Макарова, в таком случае закон можно будет считать сбалансированным.

Госдума 12 мая приняла в первом чтении правительственный законопроект, который призван обеспечить устойчивое развитие экономики и предотвратить негативные последствия распространения коронавируса. Споры вызвала норма, которая наделяет пострадавших от ситуации с коронавирусом арендаторов недвижимости правом в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды без взимания любых плат и с возвратом обеспечительного платежа. Для подготовки поправок было решено второе чтение законопроекта перенести на неделю.

Согласно тексту документа, принятого в первом чтении, право на одностороннее расторжение договора без взимания плат мог получить любой арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности и потерявший более чем 50% ежемесячных доходов с момента введения в регионе в 2020 году режима повышенной готовности или ЧС. При этом обеспечительный платеж, если он предусмотрен договором, подлежал бы возврату при условии, что арендатор надлежащим образом исполнял свои обязательства, не связанные с выплатой арендных платежей.

Ко второму чтению правительство РФ внесло в законопроект изменения, согласно которым право на досрочное расторжение договора предлагается распространить на арендаторов из отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. При этом они смогут отказаться от договора аренды не позднее 1 октября 2020 года «в случае недостижения соглашения между арендатором и арендодателем об уменьшении арендной платы или ином изменении условий договора в течение 14 рабочих дней с момента обращения». Однако обеспечительный платеж возврату не будет подлежать.

Арендаторы ранее поддержали первую редакцию законопроекта, отмечая, что он позволит договариваться с арендодателями о дальнейшем сотрудничестве на равных. При этом представители индустрии коммерческой недвижимости, собственники и управляющие бизнес-центров, девелоперы выступили против нововведения. По их мнению, поправки создают несправедливые договорные условия и их принятие может драматичным образом повлиять на рынок коммерческой недвижимости.