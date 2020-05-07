Возникающие у заемщиков проблемы в текущей ситуации не должны решаться только за счет банков. Такое мнение высказал в ходе Финансового форума первый зампред Банка России Сергей Швецов.

«Очень важно не обольщаться и не думать, что все хорошо и что теперь можно за счет банков решать проблемы их заемщиков. Нет, должна быть реструктуризация, каждый возьмет свою долю бремени в рамках этой реструктуризации, но банковская система для нас это то, что позволит экономике в дальнейшем расти и позволит экономике в дальнейшем получать ресурс для роста. Потому что если мы получим в результате всех этих историй банки-зомби, то они не [будут] способны экономику кредитовать. А нам нужно не только один этот сложный момент пережить, а нужно понимать, как дальше будет развиваться ситуация, как финансовый сектор должен поддержать дальнейшие шаги по восстановлению экономики и по переходу на траекторию устойчивого роста», — сказал он.

При этом Швецов отметил, что в настоящий момент нет сомнений в надежности банковской системы России. Кроме того, регулятор пока не видит серьезных проблем для банковской системы.

В апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что накопленный запас прочности капитала в российской банковской системе составляет около 5 трлн рублей. По ее словам, банки вошли в этот период в хорошей форме и «способны принять на себя достаточно большой объем убытков, предоставлять кредитные каникулы и продолжать кредитовать».