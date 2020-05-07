Российские банки не должны препятствовать миграции клиентов через создание финансовых экосистем, ЦБ будет внимательно следить за конкурентной средой на рынке банковских услуг. Об этом сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов в ходе видеоконференции, организованной в рамках Недели российского бизнеса.

«Создание экосистем — это сетевой эффект, повышение собственных конкурентных преимуществ. Это создание неких барьеров переключения потребителя от одной группы к другой. Параллельно с развитием экосистем мы должны принимать достаточно жесткие и четкие решения, которые бы снимали ограничения для потребителя переходить от одного провайдера услуги к другому», — сказал Швецов.

По его словам, такие сервисы, как финансовый маркетплейс и Единая биометрическая система, нацелены на упрощение перехода клиента из одного банка в другой.

«Должна быть конкуренция. Это касается платежей, это касается использования биометрии, это касается маркетплейса. То есть все эти инициативы позволяют потребителю легко переключаться. Поэтому одновременно с согласием, что банки будут расширять спектр своих сервисов, мы должны следить за тем, что они не создают барьеров для потребителя переходить от одного провайдера к другому и получать информацию о сопоставимых услугах у других провайдеров», — добавил первый зампред ЦБ.

При этом, по словам Швецова, крупные банки боятся запуска финансового маркетплейса, поскольку считают, что легкое переключение потребителя услуг между банками в рамках этого сервиса снизит их конкурентные преимущества от созданных экосистем.