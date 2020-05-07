В Центробанке сообщили, что будут внимательно следить за конкурентной средой на рынке банковских услуг.
Российские банки не должны препятствовать миграции клиентов через создание финансовых экосистем, ЦБ будет внимательно следить за конкурентной средой на рынке банковских услуг. Об этом сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов в ходе видеоконференции, организованной в рамках Недели российского бизнеса.
«Создание экосистем — это сетевой эффект, повышение собственных конкурентных преимуществ. Это создание неких барьеров переключения потребителя от одной группы к другой. Параллельно с развитием экосистем мы должны принимать достаточно жесткие и четкие решения, которые бы снимали ограничения для потребителя переходить от одного провайдера услуги к другому», — сказал Швецов.
По его словам, такие сервисы, как финансовый маркетплейс и Единая биометрическая система, нацелены на упрощение перехода клиента из одного банка в другой.
«Должна быть конкуренция. Это касается платежей, это касается использования биометрии, это касается маркетплейса. То есть все эти инициативы позволяют потребителю легко переключаться. Поэтому одновременно с согласием, что банки будут расширять спектр своих сервисов, мы должны следить за тем, что они не создают барьеров для потребителя переходить от одного провайдера к другому и получать информацию о сопоставимых услугах у других провайдеров», — добавил первый зампред ЦБ.
При этом, по словам Швецова, крупные банки боятся запуска финансового маркетплейса, поскольку считают, что легкое переключение потребителя услуг между банками в рамках этого сервиса снизит их конкурентные преимущества от созданных экосистем.
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