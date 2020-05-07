На финансовых форумах появились жалобы клиентов Альфа-Банка на снижение/обнуление лимитов по кредитным картам даже при отсутствии просрочки, пишет «Коммерсант» . Так, на форуме «Банки.ру» клиент пожаловался, что ранее ему по каждой из карт Альфа-Банка снизили лимит до нуля до «стабилизации экономической ситуации», обратило внимание издание. Другой клиент написал, что тоже пользовался картой без просрочек, внес средства в полном объеме для перехода в грейс-период, после чего банк обнулил лимит.

В Альфа-банке сообщили, что «кредитный лимит клиента зависит от множества факторов, в том числе… от экономической ситуации в стране». В кредитной организации стремятся предотвратить возникновение ситуации, когда клиент не сможет вовремя выплачивать задолженность. За I и II кварталы 2020 года снижение доступных лимитов по кредитным картам не превысило 0,1%, но информация о размере кредитных лимитов является коммерческой тайной, и банк ее не раскрывает. Объем задолженности по кредитным картам сократился примерно на 6%, отметили в Альфа-Банке.

Решение о пересмотре лимитов принимается на базе анализа большого набора внешних и внутренних факторов, сообщили в Хоум Кредит Банке. В условиях неблагоприятной экономической ситуации банки часто вынуждены временно сокращать лимиты по картам, отметили там. Как правило, по уже выданным картам банки переходят иногда к превентивному сокращению уже выданных лимитов, пояснили в банке «Открытие». В кредитной организации снижение кредитных лимитов затронуло менее 5% пользователей. ВТБ не вводил новые правила снижения лимитов по кредитным картам, отметили в пресс-службе банка. В Московском Кредитном Банке обнуляют кредитный лимит только при непролонгации кредитного договора.

Эксперты указывают, что подобные действия могут привести к потере лояльности клиентов, но оспорить их крайне сложно. Клиенту банка будет сложно найти формальные нарушения при снижении или обнулении кредитного лимита, формально это не противоречит закону, поясняют эксперты.