Банк «Санкт-Петербург» и его стратегический партнер — лизинговая компания X-Leasing представляют продукт «Лизинг-Премиум». Об этом в четверг сообщили в банке.

Как поясняется в релизе, отличительными особенностями нового продукта являются сниженный аванс (от 10%), высокая скорость принятия решения (сделку можно оформить в течение одного рабочего дня), а также увеличенный лимит финансирования — до 50 млн рублей для заемщиков банка (для клиентов банка по расчетно-кассовому обслуживанию лимит составит до 10 млн рублей). При этом для действующих клиентов банка предусмотрен предодобренный лимит на лизинг без необходимости представления ими дополнительных документов.

Лимит предоставляется без залогов и поручителей сроком до четырех лет. Предметом финансирования могут выступать легковые автомобили, коммерческий и грузовой транспорт, колесная строительная и специальная техника. Предусмотрена возможность приобретения подержанной техники со сроком эксплуатации до трех лет.

Продукт «Лизинг-Премиум» доступен во всех регионах присутствия банка «Санкт-Петербург».

« Лизинг — один из фокусов развития корпоративного направления банка «Санкт-Петербург» в 2020 году», — отметил, комментируя запуск нового продукта, директор департамента лизинга и факторинга банка «Санкт-Петербург» Юрий Беляев.



X-Leasing (ООО «ИКС-Лизинг») — универсальная лизинговая компания, основанная в 2018 году в Санкт-Петербурге. Офисы компании открыты в Москве и Санкт-Петербурге.