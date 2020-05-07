Центробанк 25 мая 2020 года выпускает в обращение памятные монеты: серебряную номиналом 3 рубля и золотую номиналом 50 рублей серии «100-летие со дня образования Службы внешней разведки Российской Федерации»; серебряную номиналом 3 рубля «100-летие образования Чувашской автономной области»; серебряную номиналом 3 рубля «100-летие образования Республики Карелия»; три серебряные номиналом 3 рубля «160-летие Банка России». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) и золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеют форму круга диаметром 39,0 и 22,6 мм соответственно», — отмечается в релизе.



С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

Так, на лицевой стороне монет серии «100-летие со дня образования Службы внешней разведки Российской Федерации», «100-летие образования Чувашской автономной области», «100-летие образования Республики Карелия» расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монет: «3 рубля», «50 рублей», дата: «2020 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (проба), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.