Банк России в условиях экономического кризиса на фоне коронавируса видит запас для дальнейшего снижения своей ключевой ставки, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Кризис необычный: мы видим и шок спроса, и шок предложения. Со стороны предложения часть производств остановилась в силу административных ограничений или в силу того, что поставщики не способны выполнить свои обязательства по комплектующим. Тем не менее шок спроса оказался гораздо выше, и это позволило Банку России, наверное, впервые, проходя кризис, не поднять процентную ставку, наоборот, начать ее снижение, и мы видим запас для дальнейшего снижения», — сказал Швецов в рамках Финансового форума РСПП.

В целом же, по его словам, переход к мягкой денежно-кредитной политике — это та особенность, которая характеризует все усилия ЦБ РФ за последние годы в рамках инфляционного таргетирования.

«Ментально, инерционно мы стали более развитой страной, которая реагирует на каждый кризис не ростом цен, а реагирует совершенно по-другому. Это, наверное, та оценка общей политики правительства и Банка России по обеспечению макроэкономической стабильности, обеспечению финансовой стабильности и стабильности цен, которая действительно нам в этот кризис дает инструмент, который способен действительно помогать экономике», — добавил первый зампред ЦБ.