Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит министра транспорта Евгения Дитриха инициировать на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассмотрение вопроса об отмене рекомендаций Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов. Иначе цены на билеты вырастут, а число рейсов упадет, пишет «Коммерсант» .

Как говорится в письме АЭВТ, уже принимаемые на воздушном транспорте меры по предотвращению распространения COVID-19 достаточны для минимизации риска передачи инфекции в полете, а мера по ограничению посадочных мест в салоне является избыточной. Сохранение ограничения приведет к резкому росту цен на авиабилеты и к дополнительному сокращению рейсов, в первую очередь на местных и региональных авиалиниях, говорится в обращении.

В Роспотребнадзоре сообщили, что рекомендации разработаны для сохранения здоровья пассажиров и экипажа, но могут быть скорректированы при изменении эпидемиологической ситуации. Евгений Дитрих ранее говорил, что Минтранс пришел к консенсусу с Роспотребнадзором по вопросам требований к обеспечению санитарной безопасности для всех видов транспорта и надеется утвердить их до конца мая. Собеседник в правительстве говорит, что транспортный блок выступает против загрузки воздушных судов наполовину. Но решающее слово во время эпидемии может остаться за Роспотребнадзором. Источник издания на рынке говорит, что авиакомпании могут пойти на заполнение самолетов на 50% только в том случае, если правительство субсидирует недополученные доходы от пустых кресел.

По мнению юристов, рекомендации главного санитарного врача действительно носят обязательный характер, если они содержатся в выпускаемых им постановлениях, и Роспотребнадзору при наличии уже выпущенных актов необязательно вводить их повторно.