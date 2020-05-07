Альфа-Банк запустил новый проект по продвижению дебетовых карт «Заработайте на Альфа-Банке». Вместо затрат на производство и размещение рекламы «Альфа-Карты» банк будет платить клиентам за рекомендации, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Мы решили отказаться от масштабной рекламы дебетовых карт, а сэкономленные деньги отдать клиентам. Они смогут порекомендовать друзьям наш банк и заработать на этом. Пусть это и небольшая, но антикризисная поддержка», — прокомментировал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

По условиям проекта клиент Альфа-Банка может порекомендовать друзьям свой банк и отправить им ссылку для оформления бесплатной дебетовой «Альфа-Карты».

«Как только друг совершит первую покупку, оба получат по 500 рублей, а также примут участие в ежемесячном розыгрыше 100 тыс. рублей. Выигрыш выплачивается и клиенту, и его другу: по 100 тыс. рублей каждому. Те, у кого еще нет дебетовой карты, могут оформить «Альфа-Карту Visa» на промо-странице — и получить 500 рублей после первой покупки», — говорится в релизе.