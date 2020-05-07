Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. Закон предусматривает переход к ценообразованию в сфере ОСАГО, базирующемуся на рыночных принципах и конкуренции. Страховщики будут вправе самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых ЦБ, с учетом личностных характеристик страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством, в частности наличия у таких лиц неоднократных административных наказаний за грубые нарушения правил дорожного движения. Ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО сохраняется.

Согласно закону, коэффициенты страховых тарифов устанавливаются ЦБ в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства, количества произведенных страховых возмещений, технических характеристик авто, срока действия договора обязательного страхования.

В закон включены нормы о необходимости размещения на сайтах страховщиков калькуляторов для обеспечения возможности расчета страховой премии, а также обязанность потерпевшего автовладельца информировать страховщика о месте, дате и времени проведения независимой технической экспертизы.

Предусматривается приостановление до 31 декабря 2020 года действия нормы базового закона о том, что срок действия установленных ЦБ предельных размеров базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях) и коэффициентов страховых тарифов не может быть менее одного года. Предельные размеры базовых ставок страховых тарифов и коэффициенты страховых тарифов, установленные ЦБ в период приостановления действия этих норм, не учитываются для исчисления срока действия страховых тарифов, определенного законопроектом.