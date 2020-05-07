В отличии от виртуальной карты её можно добавить в Apple Pay, Google Pay и другие кошельки, совершать платежи онлайн и офлайн, переводить с неё деньги родственникам и знакомым и получать переводы от них.

Цифровая карта относится к картам мгновенной выдачи. Выпускается в любой валюте и без первоначального пополнения баланса карты. Если пластиковая карта потеряна или испорчена, клиент больше не останется без доступа к средствам, пока карта на перевыпуске. Деньги можно перевести с утраченной карты на цифровую, привязать к смартфону и продолжать использовать свои средства для безналичных расчетов.

Выпуск цифровой карты в онлайн-банкинге F.Balance возможен на базе платежных систем Visa, Mastercard и «Мир». При необходимости к цифровой карте можно выпустить карту на физическом носителе. Если цифровая карта кобрендинговая, то за покупки с такой картой клиенты будут получать кэшбек или другие бонусы. Карту можно пополнить с карты любого банка в том числе и по Системе быстрых платежей.

«Партнеры Faktura.ru, которые стремятся строить бизнес на высоких скоростях, наверняка по достоинству оценят цифровые карты. Такая карта выпускается в течение нескольких секунд и сразу готова к использованию. Faktura.ru стремимся не только предоставлять современные сервисы, отвечающие требованиям рынка, но и превосходить ожидания наших пользователей», — отметила Майя Глотова, директор Faktura.ru.

Доступно банкам-партнёрам с АБС ЦФТ-Банк, совместно с процессингом «КартСтандарт».

Faktura.ru – платформа для аутсорсинга онлайн-банкинга. Входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий. Благодаря интеграции с сервисами от ГК ЦФТ партнёры Faktura.ru получают доступ к самым современным банковским сервисам. Клиентами Faktura.ru являются более 130 банков России, в том числе ПАО «Почта Банк», ПАО КБ «Восточный», АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО), ООО «Экспобанк» и др. Ежедневно на мощностях Faktura.ru обрабатывается 1,5 миллиона финансовых транзакций по счетам 20 миллионов пользователей. Решения для частных и корпоративных клиентов от Faktura.ru ежегодно входят в число лидеров рейтингов агентства Markswebb.

