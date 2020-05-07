Обнаружено более 250 фишинговых сайтов популярных курьерских служб, которые доставляют заказанные через Интернет товары, пишут «Известия» , ссылаясь на сообщение компании Group-IB. Все фейковые ресурсы направлены на блокировку. С помощью поддельных сервисов курьерской доставки злоумышленники похищают данные банковских карт пользователей и выводят деньги. Так, ежедневный оборот только одной такой схемы может превышать 200 тыс. рублей.

Так, на сервисах бесплатных объявлений размещаются сообщения о продаже самых разных товаров по намеренно заниженным ценам. Покупателю предлагают продолжить разговор в каком-нибудь мессенджере, а там просят прислать Ф. И. О., адрес и номер телефона якобы для оформления доставки через курьерскую службу и для оплаты покупки отправляют на фишинговый сайт, где полностью скопирован дизайн популярного бренда и используется похожее доменное имя. За раз преступники зарабатывают порядка 15—30 тыс. рублей и зачастую пытаются обмануть жертву повторно, предлагая оформить возврат средств из-за ЧП. В результате у покупателя списывается такая же сумма.

В преступной группе распределены роли, а коммуникация ведется через Telegram-ботов.

Чтобы не попасться на уловку мошенников, эксперты советуют не переходить из площадки сервисов объявлений в мессенджеры, не заказывать товары по предоплате и внимательно изучать сайт, который требует данные банковской карты.