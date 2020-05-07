Ежедневный оборот только одной такой схемы может превышать 200 тыс. рублей.
Обнаружено более 250 фишинговых сайтов популярных курьерских служб, которые доставляют заказанные через Интернет товары, пишут «Известия», ссылаясь на сообщение компании Group-IB. Все фейковые ресурсы направлены на блокировку. С помощью поддельных сервисов курьерской доставки злоумышленники похищают данные банковских карт пользователей и выводят деньги. Так, ежедневный оборот только одной такой схемы может превышать 200 тыс. рублей.
Так, на сервисах бесплатных объявлений размещаются сообщения о продаже самых разных товаров по намеренно заниженным ценам. Покупателю предлагают продолжить разговор в каком-нибудь мессенджере, а там просят прислать Ф. И. О., адрес и номер телефона якобы для оформления доставки через курьерскую службу и для оплаты покупки отправляют на фишинговый сайт, где полностью скопирован дизайн популярного бренда и используется похожее доменное имя. За раз преступники зарабатывают порядка 15—30 тыс. рублей и зачастую пытаются обмануть жертву повторно, предлагая оформить возврат средств из-за ЧП. В результате у покупателя списывается такая же сумма.
В преступной группе распределены роли, а коммуникация ведется через Telegram-ботов.
Чтобы не попасться на уловку мошенников, эксперты советуют не переходить из площадки сервисов объявлений в мессенджеры, не заказывать товары по предоплате и внимательно изучать сайт, который требует данные банковской карты.
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