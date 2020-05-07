ВТБ расширяет сервисы дистанционных продаж и запускает выдачу кредитов наличными по телефону, сообщает пресс-служба кредитной организации. Услуга доступна действующим клиентам банка, которые уже имеют одобренное предложение, но не могут посетить офис из-за самоизоляции.



Процесс удаленной выдачи кредита проходит в несколько этапов. На первом клиент получает предложение сотрудника контакт-центра ВТБ по телефону. В случае согласия заемщика соединяют с сотрудником офиса, который помогает ему заполнить универсальную заявку. Электронный комплект документов отправляется на подпись в «ВТБ-Онлайн» в рамках технологии безбумажного обслуживания. В своем личном кабинете клиент знакомится с документами на выдачу кредита и подписывает их простой электронной подписью в «ВТБ-Онлайн». После этого денежные средства зачисляются на счет, а все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе «ВТБ-Онлайн» и доступны клиенту в любое время.

«Оформление такой услуги по телефону — это дополнительная и временная мера, которая будет доступна заемщикам до 30 июня. Она повысит удобство и скорость обслуживания во время самоизоляции, которая сохраняется в части регионов России. Использование безбумажной технологии обеспечивает высокую степень надежности проводимых операций как для банка, так и для клиента, поскольку подписание цифрового документа подтверждается в «ВТБ-Онлайн» электронной подписью», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом договора, а также надежной системы хранения данных и электронных документов. При этом следует помнить, что банк при звонках никогда не запрашивает полный номер карты, ее CVV-код или код из СМС-сообщений: данная информация не подлежит разглашению. Сотрудники банка никогда не просят устанавливать дополнительные сторонние приложения для телефона, не имеющие отношения к ВТБ.