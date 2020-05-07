«ВТБ Лизинг» планирует поставить группе компаний «Ростелеком» оборудование на сумму 2,7 млрд рублей. Об этом в среду объявил лизингодатель.

Так, в апреле «ВТБ Лизинг» заключил с группой «Ростелеком» пул лизинговых сделок на поставку сетевого и серверного оборудования стоимостью 1,4 млрд рублей. Также в ближайшее время будут подписаны договоры лизинга еще на 1,3 млрд рублей.

В соответствии с контрактами «ВТБ Лизинг» профинансирует комплексную закупку систем хранения данных, а также широкого перечня телекоммуникационного и IT-оборудования. Большая часть техники передается для обеспечения оказания услуг по государственным контрактам в рамках проектов цифровизации экономики РФ. Срок лизинга составляет пять лет, все сделки заключаются с нулевым авансовым платежом.

«ВТБ Лизинг» сотрудничает с ПАО «Ростелеком» и его дочерними компаниями с июня 2019 года. С этого времени компания передала группе оборудование на сумму 4,8 млрд рублей (с НДС) сроком на пять лет.



В «ВТБ Лизинге» указывают, что по объему нового бизнеса и размеру портфеля в сегменте телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров компания заняла вторую строчку отраслевого рэнкинга, подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам 2019 года. Компания занимает 26% этого рынка.