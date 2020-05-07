Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации переназначен на свою должность еще на пять лет. Документ опубликован в среду на сайте правительства.

«Назначить Мау Владимира Александровича ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации» сроком на пять лет», — говорится в документе.

Другим распоряжением глава Кабмина продлил полномочия ректора Финансового университета при правительстве РФ Мухадина Эскиндарова на срок до 14 ноября 2021 года.

Мау, уточняет ТАСС, с 2002 по 2010 год являлся ректором Академии народного хозяйства при правительстве РФ (АНХ), 23 сентября 2010 года был назначен ректором РАНХиГС, образованном на базе АНХ и Российской академии государственной службы при президенте РФ. Переназначен на эту должность 31 декабря 2015 года.

Эскиндаров занимает должность ректора Финансового университета при правительстве РФ с 2006 года.