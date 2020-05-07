Международная система расчетов WebMoney Transfer запустила полную идентификацию пользователей в салонах «МегаФона» по всей России, сообщает пресс-служба оператора.

Пройти идентификацию могут граждане России, открывшие P-кошельки в рублях.

«Пользователю на сайте или в мобильном приложении WebMoney Keeper необходимо указать паспортные данные. После получения Формального аттестата нужно прийти в салон «МегаФона», показать кассиру паспорт, назвать номер WM-идентификатора (WMID) и заплатить комиссию 200 рублей. Вскоре на электронную почту или в приложение WebMoney поступит уведомление со ссылкой для подтверждения идентификации», — говорится в релизе.

После подтверждения личности владельцам кошелька становятся доступны повышенные лимиты на операции с WMP, перевод средств на электронные кошельки, банковские карты и счета.

Напомним, ранее WebMoney предоставила участникам системы возможность прохождения полной идентификации в магазинах «Связной».