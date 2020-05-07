Государственная управляющая компания (ГУК) «ВЭБ.РФ» инвестирует в бессрочные облигации РЖД до 100 млрд рублей пенсионных накоплений, говорится в пояснительной записке к соответствующему проекту постановления правительства, который разработал Минфин. Объем размещения РЖД вечных облигаций составит до 370 млрд рублей. Цель поправок — обеспечить возможность инвестирования государственной управляющей компанией средств пенсионных накоплений в облигации без определения сроков их погашения, эмитированных РЖД.

«ВЭБ.РФ» управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд. По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю. Гражданин может подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) о выборе портфеля государственных ценных бумаг.

«Проектом постановления вносятся изменения в инвестиционную декларацию в части дополнения перечня активов, в которые осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений государственной управляющей компанией облигациями без определения срока их погашения, выпущенными российскими эмитентами, установление дополнительных требований, а также ограничений при инвестировании указанных средств в данный класс активов», — говорится в пояснительной записке.