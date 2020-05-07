Более 1 тыс. крымчан и жителей столицы пострадали от мошеннических действий бывшего руководства барнаульского Тальменка-Банка, пишет «Коммерсант» . Все они якобы получили в банке кредиты на общую сумму более 300 млн рублей, но, когда АСВ начало взыскивать с должников эти суммы, выяснилось, что никто из граждан денег в кредитной организации не получал. Тальменка-Банк лишился лицензии в 2017 году в связи с «полной утратой собственных средств и несоблюдением требований законодательства и нормативных актов Центробанка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». На сегодняшний день 259 кредиторам банк задолжал почти 2,5 млрд рублей.

Так, неустановленные мошенники из числа бывших акционеров Тальменка-Банка в 2015—2016 годах якобы выдавали гражданам кредиты в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей под 25% годовых. Причем многие крымчане за получением денег якобы ездили в московский филиал барнаульского банка, в связи с чем изначально АСВ начало взыскивать с них долги в судах именно в столичном регионе. Многие жители полуострова заявляют, что никогда не ездили в российскую столицу, тем более за тем, чтобы взять там кредит.

Мошенники оформляли выдачу кредитов на реальных людей, внося в базу их настоящие паспортные данные. Во многих случаях заемщики из крымских городов оказались зарегистрированы в Москве. Злоумышленники рассчитывали на то, что судебные разбирательства будут проходить именно по месту проживания ответчиков, а найти их в столице с такими противоречивыми данными не удастся. Также среди получателей денег в Тальменка-Банке оказались и несовершеннолетние.

Всем пострадавшим от действий мошенников рекомендовано обращаться в суд с иском к банку о признании кредитного договора недействительным и ходатайствовать о проведении почерковедческой экспертизы. В случае если уже ведется исполнительное производство, то следует подать жалобу на решение суда первой инстанции в апелляционный суд.