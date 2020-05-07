Сенаторы предлагают включить в пакет мер экономической поддержки граждан в условиях пандемии специальные условия по образовательным кредитам, в том числе продлить льготный период по ним, который завершается в 2020 году. Об этом сообщила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, выступая по итогам правительственного часа с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Предлагаем включить в пакет мер экономической поддержки граждан в условиях пандемии специальные условия по образовательному кредитованию. В том числе продлить льготный период по образовательным кредитам, который завершается в 2020 году, для тех, кто продолжает обучение по следующему уровню высшего образования на срок этого обучения, а для тех, кто завершил обучение, — на 6 месяцев. Сейчас мы знаем, что это три месяца», — сказала Гумерова.

Также сенаторы предложили не допустить замораживания программ господдержки образовательного кредитования как минимум до конца 2021 года.

Гумерова добавила, что необходимость поддержки студентов, обучающихся на внебюджетной основе, стала одним из наиболее острых вопросов в сфере высшего образования в условиях пандемии. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась с этими предложениями и попросила Гумерову оперативно направить их в адрес Голиковой.