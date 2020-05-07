В правительстве обсуждается мера по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию, пишут «Известия» . Такое предложение содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в Кабмин. В рабочей версии плана предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 53,5 года и мужчины 58,5 года. Условие по обязательному наличию трудового стажа в 20 лет для женщин и 25 для мужчин в плане не приводится.

Также документ предлагает повысить минимальную величину пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей на три месяца с мая 2020 года. На тот же срок планируется приравнять размер выплат для ИП, вынужденных прекратить деятельность после 1 марта, к МРОТ. Кроме того, в плане указаны развитие гибких форм занятости и разработка онлайн-программ переобучения и повышения квалификации.

По словам экспертов, большой дыры в бюджете новый вид «временной» пенсии не создаст: лишь 40% предпенсионеров работает официально (чуть более 1,5 млн человек), а кроме того, выплаты будут длиться недолго, в течение полугода, потребуется не более 130 млрд рублей, чтобы обеспечить всех нуждающихся. Но инициатива противоречит ранее принятым мерам по реформированию пенсионной системы, дефицит которой правительство стремилось снизить, повышая возраст выхода на отдых. Также есть риск, что работодатели во время кризиса могут начать активно избавляться от такой категории работников, перекладывая ответственность за них на государство, считают эксперты. С учетом средней страховой пенсии в размере 16,5 тыс. рублей максимальный размер выплат мог бы достигнуть 70 млрд в том случае, если увольнению без возможности трудоустройства подверглись все эти граждане, но на самом деле масштаб дефицита Пенсионного фонда будет меньше, прогнозируют эксперты.