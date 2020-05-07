В Госдуме попросили обязать банки не отказывать обманутым дольщикам в рефинансировании ипотеки , пишут «Известия» . С такой инициативой в «ДОМ.РФ» и ЦБ обратился депутат Александр Якубовский. Депутатам приходит много обращений от дольщиков, которые жалуются на отказы в рефинансировании. Эти люди оформляли кредиты, когда ставки были значительно выше, а сейчас они не могут добиться снижения, рассказал Якубовский. Дольщики получают отказы из-за того, что девелоперы их объектов или уже банкроты, или находятся в стадии банкротства, то есть уже не имеют аккредитации в банках. Сами дома при этом до сих пор не достроены.

Представители банков подтвердили, что кредитные организации отказывают обманутым дольщикам в рефинансировании, а также нередко и в реструктуризации, поскольку по ним высок риск остаться без залога с дефолтным кредитом. Они опасаются, что заемщик перестанет платить по ипотеке за объект, который заморожен в связи с банкротством застройщика. Банк может приостановить и рассмотрение заявки на реструктуризацию в том случае, если обременение объекта не оформлено должным образом. В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк рассматривает заявления по реструктуризации в равной степени от всех клиентов. В банке «Открытие» сказали, что в портфеле кредитной организации нет обманутых дольщиков.

На начало 2020 года, по оценкам Якубовского, в России насчитывалось примерно 200 тыс. обманутых дольщиков. В ситуации, когда необходимо снижение процентной ставки по ипотеке, оказался каждый четвертый из них, это примерно 50—60 тыс. человек. По мнению Якубовского, необходимо приравнять дома, включенные в единый реестр проблемных объектов «ДОМ.РФ», к объектам аккредитованных в банках девелоперов, чтобы дольщики могли рефинансировать свои кредиты в рамках рыночных условий.

Сами обманутые дольщики предлагают разработать программу господдержки с целью снижения ипотечных ставок до 5—6% для тех граждан, чьи дома признаны проблемными.

В пресс-службе «ДОМ.РФ» сообщили «Известиям», что опция рефинансирования уже доступна тем гражданам, по чьим домам приняты решения о восстановлении прав. За время существования Фонда защиты прав дольщиков с конца 2017 года такие решения были приняты по 17 тыс. соинвесторов. Нормативная база для принятия решений о восстановлении прав дольщиков была сформирована окончательно осенью 2019 года, уточнили в компании.