Депутаты фракции «Единая Россия» предлагают прописать в Трудовом кодексе обязанность работодателя компенсировать работающим дистанционно сотрудникам расходы на организацию рабочего места. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывается в Госдуме, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Работая из дома, человек вынужден тратить собственные средства на организацию своего рабочего места, покупку компьютера, оплату Интернета, электроэнергии и так далее. В офисе ему все это предоставляется бесплатно. Поэтому будет справедливо, если работодатель возместит ему соответствующие расходы, как, например, возмещаются эти расходы надомникам в соответствии с гл. 49 ТК РФ», — процитировали Исаева в пресс-служба фракции.

Заработная плата сотрудника, который выполняет те же трудовые функции, но удаленно, должна быть сохранена в полном объеме. Также законопроектом предлагается урегулировать продолжительность рабочего дня для удаленной работы.

Как отмечает Исаев, сотрудники, работающие в офисах или на производстве, защищены в большей степени, так как у них есть нормированный рабочий день и им положены дополнительные выплаты за сверхурочный труд. По его словам, привлечение за пределами установленного рабочего времени при дистанционной работе должно так же дополнительно оплачиваться, как сверхурочный труд. Также необходимо распространить на работающих дистанционно нормы об электронном документообороте, чтобы со всеми приказами и другими документами работник мог ознакомиться удаленно.

В целом, отметил Исаев, в Трудовом кодексе следует прописать механизм временного перевода сотрудников на удаленку, чтобы пользоваться им не только в период пандемии, но и в случае других непредвиденных обстоятельств.