Для интеграции своего мобильного приложения с СБП УБРиР обратился к Compass Plus –проверенному партнеру, который при реализации совместных проектов неоднократно подтверждал высокую квалификацию своих сотрудников и гибкость предлагаемых программных решений.

«Мы были рады предоставить нашу экспертную поддержку и отлаженные технологии для подключения Уральского банка реконструкции и развития к СБП. Этот проект доказал высокую технологическую готовность УБРиР к реализации инновационных программ», – заявила Ирина Белова, старший менеджер по продажам и работе с клиентами компании Compass Plus.

В дальнейших планах банка – расширение линейки своих сервисов за счет запуска С2B-платежей в рамках СБП. Это позволит клиентам банка совершать платежи в пользу торгово-сервисных предприятий с использованием QR-кодов.

«УБРиР постоянно работает над улучшением дистанционных каналов обслуживания, чтобы клиентам было легко и удобно управлять своими финансами вне зависимости от того, что происходит в мире. Всего несколько кликов в мобильном приложении позволят всем нашим пользователям моментально переводить деньги своим родственникам, друзьям, знакомым по номеру телефона через сервис быстрых платежей», – отметил руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиР Денис Дергачев.

В процессе 20-летнего сотрудничества с банком Compass Plus многократно доказывал свою надежность и профессионализм.