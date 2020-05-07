Совет директоров банка «Восточный» назначил Светлану Труханович исполняющей обязанности председателя правления банка и направил ее кандидатуру на согласование в Банк России, говорится в релизе финучреждения.

В «Восточном» Светлана Труханович занимала должность заместителя председателя правления, члена правления и совета директоров.

«Решение совета директоров обусловлено тем, что ранее занимавший пост председателя правления банка Вячеслав Арутюнян подал заявление об освобождении его от должности. При этом Вячеслав Арутюнян продолжит развивать в банке «Восточный» ряд проектов в области корпоративного и гарантийного бизнеса», — отмечается в сообщении.

Светлана Труханович в банке курирует деятельность блока рисков, финансово-экономического департамента, а также IT.