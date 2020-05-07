Китай должен выделить на борьбу с распространением коронавируса более 9 трлн долларов, заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News.

«Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожен по сравнению с той ценой, которую из-за него заплатил весь мир. Эта чума уже обошлась в 90 тысяч жизней американцев, с марта более 36 миллионов американцев потеряли работу. По всему миру 300 тысяч умерших и, по нашим оценкам, может быть до девяти триллиона долларов [ущерба]», — сказал Помпео.

Он отметил, что США выделили на борьбу с коронавирусом в мире, в том числе на разработку вакцины и гуманитарную помощь, около 10 млрд долларов, в то время как вклад Китая составил лишь 2 млрд долларов.

США обвиняют Китай в том, что он скрыл данные по коронавирусу. Вашингтон в том числе пригрозил КНР санкциями, если Пекин не предоставит полной информации о событиях, вызвавших пандемию.

Как утверждал ранее Помпео, коронавирус появился в лаборатории в Ухане, на что, по его словам, указывает «значительное количество» доказательств. В Министерстве безопасности США, в свою очередь, обвинили Китай в том, что тот скрыл не только масштабы вспышки, но и серьезность заболевания. Так, по данным AP, приуменьшив опасность ситуации с COVID-19, КНР нарастила импорт защитных масок, костюмов и лекарств и сократила их вывоз из страны.