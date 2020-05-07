Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги РНКО «Платежный Центр» на уровне «ВВ+/В»; прогноз — «стабильный», следует из сообщения агентства.

«Подтверждение рейтинга отражает наше мнение о том, что компания сможет противостоять давлению со стороны ухудшающихся операционных условий. Нулевой уровень долга и адекватные запасы ликвидности позволят РНКО справиться со сложной ситуацией, обусловленной пандемией COVID-19 и обесценением рубля на фоне волатильных цен на нефть в начале 2020 года. Мы не ожидаем выпуска каких-либо долговых обязательств компанией до конца 2022 года», — отмечают аналитики.

Скорректированные экспертами S&P показатели выручки группы ЦФТ за 2019 год в долларовом выражении увеличились на 8,8% вследствие относительно благоприятных макроэкономических условий в России и увеличения доли достаточно прибыльного сегмента онлайн-переводов. Скорректированные показатели рентабельности по EBITDA улучшились до 36% по сравнению с примерно 32% годом ранее.