Совет Федерации предлагает Кабмину создать фонд «плохих» активов, которому банки смогут временно продать образовавшиеся из-за пандемии «плохие» долги, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.

Письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова направлено за подписью председателя рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса, первого вице-спикера Николая Федорова (письмо имеется в распоряжении РИА Новости).

«Предусмотреть создание фонда (банка) «плохих» активов, которому кредитные организации смогут временно продать образовавшиеся из-за последствий пандемии «плохие» долги с обязанностью их обратного выкупа по определенному графику за разумную процентную ставку при условии введения соответствующих ограничений для кредитной организации (на выплату дивидендов, бонусов менеджменту, выдачу связанных кредитов) и повышения ответственности за неисполнение требования по выкупу проблемных активов», — говорится в письме.

Для этого необходимо разработать проект закона о внесении изменений, предусматривающих создание такого фонда, отмечается в предложениях.