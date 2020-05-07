Совет Федерации одобрил закон об освобождении от налога на доходы материальной выгоды, полученной физическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП) от экономии на процентах в период любых кредитных каникул.

Согласно статье 212 Налогового кодекса, сейчас от НДФЛ освобождена только материальная выгода физлиц, полученная от экономии на процентах в период ипотечных каникул. Законопроект, расширяющий эту меру, был внесен в нижнюю палату парламента 7 мая в связи с принятым в апреле законом о предоставлении кредитных каникул по ипотечным и потребительским кредитам гражданам, ИП и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), чей доход снизился на 30% и более из-за пандемии.

«Очевидно, что предоставление льготного периода при урегулировании задолженности является исключительной мерой поддержки для попавших в сложное финансовое положение заемщиков, поэтому представляется целесообразным распространить действие положений абзаца девятого подпункта 1 пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации, на любые случаи предоставления льготного периода, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей и по кредитным договорам, не обеспеченным ипотекой », — говорится в пояснительной записке к законопроекту.