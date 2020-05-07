Минкомсвязи и Банк России запустили в промышленную эксплуатацию сервис, который позволит гражданам через личный кабинет Единого портала госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов. Сервис реализован в рамках проведения эксперимента по запуску цифрового профиля граждан, сообщает пресс-службаминистерства.

«Через новый сервис финансовые организации могут получать необходимые сведения, хранящиеся о гражданах в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и другие). Таким образом, будет реализовано дистанционное взаимодействие клиентов и банков без необходимости дополнительного предоставления документов. Крайне важно, что получить такую информацию можно только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифровых согласий», — говорится в сообщении.

На данный момент в проекте принимают участие 20 банков и четыре страховые организации. Причем клиенты шести банков уже могут через сервис в личном кабинете на Едином портале госуслуг заполнить анкету на дистанционное предоставление кредита онлайн. Список кредитных организаций будет увеличиваться. Страховые компании пока тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и каско через этот сервис.

«Реализованный механизм работы является универсальным и предполагает гибкое использование. Для бизнеса это прежде всего возможность встраивать данный сервис в свои цифровые сквозные сценарии оказания услуг. Для граждан это возможность выразить согласие на передачу цифровых документов из государственных источников коммерческим организациям и распоряжение своими данными с помощью государственной платформы согласий. В ближайшее время планируется тиражирование данной возможности на самые разные направления нашей экономики», — заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

В перспективе проект будет расширен на все кредитные и микрофинансовые организации, а также дополнен новыми сведениями. В частности, о доходах граждан из информационных систем ФНС России и Минтруда России, а также сведениями из Бюро кредитных историй. Соответствующий проект акта проходит согласование с заинтересованными государственными органами.