Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:03 мск понизился на 8 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 8 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:13 мск курс доллара составил 72,36 рубля (минус 11 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 9 копеек и составил 79,27 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в среду утром — благоприятный внешний фон для российской валюты. По его словам, ближайший целевой уровень сохраняется на уровне 71,5 рубля. При дальнейшем подорожании нефти, росте индекса RGBI и общем ослаблении доллара ожидается укрепление рубля до 68,55 рубля. Негативным фактором для рисковых валют остаются разногласия между США и Китаем, отметил Антонов.

«Пара доллар/рубль завершила торги под отметкой 72,7, и теперь следующей целью движения выступает «круглый» уровень 70 рублей за доллар. Пока все говорит в пользу того, что рубль может окрепнуть и далее. Но среднесрочно в силу российской валюты мы не верим — уж слишком дешевая сейчас нефть и слишком слаба экономика страны», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.