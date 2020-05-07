В двух других банках (топ-10 и топ-50) решение выполняет функцию программно-аппаратной части сервиса для интеграции с мобильным приложением и используется в работе с физическими лицами. За счет функциональности решения все банки получили возможность принимать клиентов на обслуживание менее чем за одну минуту.

Ускоренное оформление заявки на брокерское обслуживание стало возможным благодаря автоматизации всего цикла работы банка с клиентом: от формирования договора на обслуживание, открытия счета, выбора тарифного плана и его связи с договором клиента, до регистрации клиента на Московской бирже и в торговой системе QUIK .

Установка решения, в среднем, происходит в течение одной-двух недель – такая скорость развертывания обеспечивается за счет того, что процесс установки сведен к настройке одной простой заявки на обслуживание. Для легкой интеграции системы в IT-инфраструктуру банка команда «Диасофт» разработала универсальный API-метод, в который требуется передать всего три параметра (завести дату, данные клиента и номер договора), чтобы тут же принять клиента на брокерское обслуживание. Остальные показатели формируются системой автоматически.

Исходя из потребности конкретного банка, команда «Диасофт» настраивает процесс работы на финансовых рынках для предоставления услуг физическим и юридическим лицам, при необходимости, с использованием возможности интеграции решения с мобильным приложением. И традиционный, и цифровой каналы скоростного обслуживания клиентов обеспечивают новый уровень качества брокерского обслуживания и повышают привлекательность банковского сервиса.