Акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания» (РДК) является ведущей клиринговой организацией в инфраструктуре биржевых товарных рынков России. С 2008 года РДК (АО) является уполномоченной клиринговой организацией для Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи ( АО «СПбМТСБ» ). РДК (АО) оказывает клиринговые услуги по заключаемым в секции Срочного рынка АО «СПбМТСБ» договорам, выполняя при этом функции Центрального контрагента.



Компания постоянно развивается, принимая на себя новые расчетные функции и расширяя спектр используемых финансовых инструментов.

В связи с расширением деятельности, а также с новыми требованиями Банка России, компания РДК объявила тендер на приобретение промышленной автоматизированной банковской системы. Компания искала решение, которое не только поддержит требования Банка России, но и будет поддерживать специфические функции клирингового центра и работу с разными финансовыми инструментами.

В результате проведенного тендера РДК остановила свой выбор на решении «ПрограмБанк.АБС». При выборе компания ориентировалась на успешный опыт Национального Клирингового Центра, который использует «ПрограмБанк.АБС» уже более 12 лет.

Решение «ПрограмБанка» поддерживает, помимо стандартных банковских операций, функции центрального биржевого контрагента, а также обеспечивает работу с широким спектром финансовых инструментов. Это включает как базовые финансовые инструменты — ценные бумаги, межбанковские кредиты и конверсионные операции, так и более редкие — производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, свопы, индексы и др.) и сделки с драгоценными металлами.