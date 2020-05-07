Обновления RS-Retail V. 6 позволят кредитно-финансовым учреждениям вести два вида специальных счетов — счетов эскроу, на которых учитываются и блокируются денежные средства в целях передачи их бенефициару при возникновении предусмотренных договором условий, и номинальных счетов, позволяющих владельцу выполнять операции с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу (бенефициару).

«Мы постоянно расширяем возможности АБС RS-Bank V. 6 с учетом актуальных тенденций на рынке банковской автоматизации и требований законодательства, — сообщил Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — Банки, использующие систему RS-Retail V. 6, смогут предоставить клиентам новый финансовый инструмент для управления денежными средствами — специальные счета, имеющие конкретное целевое назначение. В частности, функциональность для ведения эскроу-счетов, которая востребована при обеспечении сделок при покупке квартир у застройщиков, работающих по схеме долевого строительства, позволяет обеспечить продавцу и покупателю исполнение обязательств и минимизировать риски по срыву сделки или возможности мошенничества одной из сторон».

Для справки:

ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.